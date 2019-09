Durante la partita contro il Brescia sono usciti per infortunio prima Kostas Manolas, sostituito da Luperto, e poi Nikola Maksimovic, rimpiazzato da Hysaj e dallo spostamento di Di Lorenzo al centro della retroguardia. A preoccupare soprattutto l'uscita del difensore serbo, che ha abbandonato il campo in barella. Il Napoli, sul proprio sito, ha comunicato l'entità degli infortuni dei due giocatori, subito sottoposti ad esami clinici: per Maksmiovic si tratta di una una sospetta elongazione al bicipite femorale destro. Per Manolas invece, si tratta di un lieve affaticamento muscolare. Il greco, nel post partita, ha asscurato che sarà regolarmente disponibile per la Champions in Belgio contro il Genk. Nella trasferta di Torino in campionato (domenica ore 18) il Napoli non avrà a disposizione Koulibaly, squalificato per due giornate dopo l'espulsione contro il Cagliari.