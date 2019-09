Solo un punto le divide in classifica. Un inizio non brillante per Fiorentina e Milan che nelle prime 5 giornate hanno raccolto cinque e sei punti. Questa sera a San Siro entrambe proveranno a rilanciarsi per seguire il treno europeo. Condizioni contrastanti per le due formazioni. La squadra di Giampaolo è reduce da una doppia sconfitta nel derby contro l'Inter e a Torino, la Fiorentina invece ha ritrovato la vittoria che mancava da febbraio scorso. I viola sono la squadra che in Europa ha raccolto meno punti in trasferta nei cinque maggior campionati da marzo a oggi: appena 2. Nell'ultima partita interna, invece, i rossoneri hanno perso il derby e non subiscono due sconfitte di fila in casa dal 2017. Questa è inoltre soltanto la seconda volta che il Milan perde almeno tre delle prime cinque partite in Serie A, dopo la stagione 2012/2013.

Dove vedere Milan-Fiorentina in tv

La partita tra Milan e Fiorentina si giocherà domenica 29 settembre alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Sarà il posticipo della domenica sera della sesta giornata del campionato di Serie A. Milan-Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite e fibra) e Sky Sport 251 (digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, mentre il commento tecnico a Massimo Ambrosini. A bordocampo invece ci saranno Beppe Di Stefano, Manuele Baiocchini e Alessandro Alciato.