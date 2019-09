La Sampdoria ha raccolto appena tre punti nelle prime sei partite. Sono ben cinque le sconfitte, una sola la vittoria ottenuta contro il Torino. Successivamente, però, i blucerchiati hanno perso altre due gare contro Fiorentina e Inter. Nonostante i risultati negativi e l'ultimo posto in classifica, il presidente Ferrero vuole proseguire con Eusebio Di Francesco. L'ex allenatore della Roma, al momento, non è in discussione e sarà sicuramente in panchina in occasione della prossima partita, in programma sabato 5 ottobre alle ore 18.00 allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona. Avanti con Di Francesco quindi, Ferrero vuole ancora dare fiducia all'attuale allenatore della Sampdoria.