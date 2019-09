Giampaolo-Sacchi, Costacurta e le differenze tra i due Milan

Indicando la necessità di avere pazienza quando trovano spazio allenatori dalle nuove idee (Sacchi e Zaccheroni), Costacurta spiegava a Sky Sport 24 l’importanza del tempo per affinare automatismi e identità della squadra. "Giampaolo è un maestro di calcio coi giovani, ma giocare a San Siro col Milan non è facile. E poi è giovane anche lui", l’intervento di Paolo Di Canio. Assist raccolto da Costacurta che torna sull’avvento di Sacchi in rossonero: "Arrivò con dei giocatori diversi, pure la squadra è diversa. Quando scattò la scintilla? Tutto iniziò quando riuscimmo a fare determinate azioni e dinamiche che ci aveva chiesto per due mesi. E noi per due mesi l’avevamo ignorato fino a quando, rendendoci conto delle richieste di Sacchi, queste cose ci riuscivano con una certa facilità". Un paragone difficile da avanzare come sostiene anche Di Canio: "Davanti c’erano tre giocatori, due su tutti (Gullit e Van Basten) che nel calcio attuale sarebbero dominanti atleticamente e fisicamente". E sulla differenza nell’organico puntualizza lo stesso Costacurta: "Quella squadra in 6 partite prese un solo gol. Avevi qualcosa a cui aggrapparti: giocatori o la difesa, ecco perché il paragone non ci sta proprio". Della stessa idea Luca Marchegiani: "Sacchi era un allenatore visionario in un contesto dove si faceva un calcio diverso. Portava idee nuove e ha avuto bisogno di tempo, poi i suoi stessi giocatori hanno capito la fattibilità delle novità". E a respingere il parallelo tra i due allenatori rossoneri conclude Di Canio: "Giampaolo non chiede un calcio visionario, il problema sono la qualità media e la pressione che i giovani devono sopportare. Almeno in questo momento, questi giocatori non hanno una personalità così forte".