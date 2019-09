La sesta giornata di Serie A si chiude al Tardini con il Monday Night delle 20.45 tra Parma e Torino. Di fronte due formazioni reduci da vittorie casalinghe nel turno infrasettimanale: la squadra di D'Aversa l'ha ottenuta a spese del Sassuolo grazie all'autorete decisiva di Bourabia in pieno recupero, mentre il gruppo di Mazzarri ha superato in rimonta in Milan grazie alla doppietta di Andrea Belotti. Tre punti (Parma a 6, Torino a 9) separano in classifica due squadre che l'ultima volta che si sono affrontate in Emilia hanno dato vita a un pareggio per 0-0, registrando un segno X che mancava da 11 partite in casa del Parma.