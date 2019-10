Dopo il pareggio senza reti contro il Genk in Champions League, il Napoli di Ancelotti è tornato ad allenarsi in vista della partita contro il Torino. In mattinata sono ripresi gli allenamenti a Castel Volturno, assente Mario Rui, uscito alla mezz'ora del primo tempo per un problema muscolare. Questo il comunicato del Napoli sulle condizioni del terzino portoghese: "Mario Rui si è sottoposto ad esami medici in seguito all'infortunio subìto a Genk. L'esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana".

Mario Rui assente per la partita contro il Torino

Mario Rui sarà dunque assente per la trasferta di Torino di domenica alle 18 e proverà a recuperare per il primo impegno dopo il rientro dalla sosta per le nazionali, il 19 ottobre in casa contro il Verona, anche se per sapere con esattezza la data di rientro bisognerà aspettare il nuovo controllo del terzino portoghese. Gli altri azzurri nel primo allenamento in vista della partita contro i granata sono stati divisi in due gruppi agli ordini di Ancelotti: lavoro di scarico per i giocatori impegnati in Belgio, mentre seduta tecnico-tattica e partita a campo ridotto per gli altri.