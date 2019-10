Nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì) è arrivata l’ufficialità. Questo weekend Brescia e Sassuolo non scenderanno in campo. Decisione "doverosa" come è stata definita dal Presidente del Coni Giovanni Malagò. La Lega Calcio ha quindi raccolto e accettato la richiesta del Sassuolo di rinviare la gara contro gli uomini di Corini. Allenamenti e conferenze stampa sono stati annullati dato che tutto il Sassuolo si è recato alla Chiesa di San Giorgio. Funerali previsti lunedì nel Duomo di Milano. La sfida di campionato era in programma venerdì alle 20.45. Le due società hanno parlato e raggiunto l’intesa, ratificata poi dalla Lega Calcio: si giocherà il 18 dicembre alle 20:45.

Cosa succede su Superscudetto?

Da regolamento: "Se una o più partite vengono sospese, rinviate o anticipate ad una data che impedisca il normale svolgimento di una giornata, ai fini del calcolo della fantagiornata di Superscudetto, tutti i calciatori di movimento coinvolti in tali gare riceveranno un voto di ufficio pari a 6 mentre i portieri riceveranno un voto di ufficio pari a 5".

Con il recupero fissato per dicembre è chiaro che la settima giornata di campionato verrà 'chiusa' prima che Brescia e Sassuolo giochino e quindi tutti i giocatori di movimento (ovvero tutti quelli acquistabili su Superscudetto) avranno un 6 d’ufficio mentre tutti i portieri (anche secondi e terzi) avranno 5.

Entro quando mandare la formazione?

Brescia-Sassuolo era la prima gara in programma in questo weekend di campionato e quindi ogni fantallenatore che avesse deciso di schierare uno o più giocatori coinvolti nella sfida, avrebbe dovuto inviare la propria formazione entro le 20:44 del venerdì fatto salvo il discorso del 'congelamento' del reparto (se schiero qualcuno impegnato il venerdì in difesa, non posso più toccare quel reparto mentre gli altri sì). Data l'eccezionalità dell'evento, prima gara in programma rinviata, ogni fantallenatore riceverà sulla propria bacheca la comunicazione ufficiale del termine ultimo per l'invio della formazione di questa settimana.