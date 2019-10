E' disponibile da oggi una sezione interamente dedicata al Derby d'Italia che si giocherà a San Siro domenica sera. L'Epic Fight, lo scontro al vertice che tutti aspettano. E, per arrivare preparati all'appuntamento clou della settima giornata di Serie A basterà accedere a Sky Q. Approfondimenti, gol e tutte le curiosità legate a Inter-Juventus saranno disponibli in pochi secondi.

A partire dalle parole dei due allenatori, le interviste a Lautaro e Bonucci, fino alla Top Gol dei principali Derby d'Italia giocati fino ad oggi. Spazio anche all'approfondimento per conoscere meglio le proprietà dei due club (Zhang Vs Agnelli) raccontate da Alessandro Bonan. E ancora: gli amarcord di Alex Del Piero e Cambiasso che raccontano il loro Derby d'Italia, quello di cui sono stati protagonisti e anche quello che si aspettano dal match di domenica sera. Parola anche a Costacurta, Fabio Capello e Paolo Condò. Quindi un focus su Conte e la Juventus: il neo allenatore dell'Inter affronta il suo passato in una sfida dalle mille emozioni. Infine si torna indietro alla stagione 2006/2007, quando Conte e Sarri si alternarono sulla panchina dell’Arezzo in Serie B, in una stagione maledetta.

Non resta che scegliere cosa guardare: c'è tempo fino a domenica sera. Anche su Sky Q il countdown è partito.