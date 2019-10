57 minuti nell'ultima partita in casa del Genk, altri 90 nella trasferta di campionato a Lecce. È il (magro) bottino raccolto fin qui da Kevin Malcuit, scavalcato per ora nelle gerarchie da Hysaj e Di Lorenzo. Il francese naturalizzato marocchino, però, non teme la concorrenza ed è pronto a ritagliarsi il suo spazio. "Ho un buon legame con entrambi - ha raccontato il giocatore del Napoli in esclusiva ai microfoni di Sky Sport -. Quello che il mister decide per la squadra va bene. Con Ancelotti ho un ottimo rapporto, va tutto alla grande. Lui sceglie il meglio per la squadra e poi, come si dice, 'piano piano'...". L'ex Lille non si pone limiti e non mette paletti neanche alle ambizioni del Napoli. "L'anno scorso siamo arrivati secondi, è andata così - ha aggiunto il terzino -. L'obiettivo questa stagione non è il campionato, ma tutte le competizioni. Possiamo combattere dappertutto perché siamo una grande squadra, con un grande allenatore, e ce la giochiamo ovunque: Champions League, Coppa Italia e Serie A. La prossima partita sarà contro il Torino e sappiamo che sarà difficile, perché è una buona squadra. Toccherà a noi fare il nostro lavoro e prenderci i tre punti in palio perché saranno fondamentali e conteranno solo quelli. Inter-Juve? Non mi interessa onestamente come finirà, ciò che importante per noi è solo la sfida con il Toro".

"Abbiamo bisogno di Insigne. Mertens? Spero batta record di Maradona"

L'intervista, infine, si è soffermata sui singoli: "Insigne è il nostro capitano, quindi è importante che torni a trasmetterci la sua gioia - ha concluso Malcuit -. Abbiamo bisogno di appoggiarci a lui perché questo è il suo ruolo. Mertens? È un grande amico, una grande persona, un gran signore e, ovviamente, un grande giocatore. Gli auguro di passare il record di Maradona, mi farebbe piacere perché è uno che pensa molto alla squadra. Tutti i traguardi che raggiunge sono meritati e io sono contento per lui".