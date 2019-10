La 7^ giornata di Serie A sarebbe dovuta cominciare venerdì 4 ottobre, con l’anticipo serale tra Brescia e Sassuolo. Tuttavia, per la scomparsa del presidente della società emiliana Giorgio Squinzi, i neroverdi hanno chiesto e ottenuto il rinvio della partita che si giocherà mercoledì 18 dicembre, alle ore 20:45, e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. Per la morte di Squinzi verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi.

Quali partite si giocano sabato 5 ottobre?

La 7^ giornata comincerà dunque di sabato, con tre anticipi in tre fasce orarie differenti. Si parte con Spal – Parma alle ore 15:00, per poi proseguire con Hellas Verona – Sampdoria alle 18:00, mentre alle 20:45 si giocherà Genoa – Milan.

Quali partite si giocano domenica 6 ottobre?

La domenica di Serie A si aprirà con l’anticipo delle 12:30 tra Fiorentina e Udinese. Alle 15:00 in programma tre sfide: Atalanta – Lecce, Bologna – Lazio e Roma – Cagliari. Alle 18:00 scenderanno in campo Torino e Napoli. Il posticipo serale vedrà scontrarsi le prime due forze del campionato, Inter e Juventus.

Qual è il big match della 7^ giornata?

La partita più attesa è senza dubbio quella che concluderà il programma della 7^ giornata: Inter – Juventus, il Derby d’Italia. Le due squadre sono rispettivamente prima e seconda in classifica. Per la squadra di Antonio Conte, finora percorso netto: sei vittorie in sei partite. I bianconeri invece hanno due punti di ritardo a causa del pareggio rimediato in casa della Fiorentina. Entrambe le squadre, dunque, sono tuttora imbattute.

Il calendario della 7^ giornata

SABATO 5 OTTOBRE

ore 15

Spal-Parma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); telecronaca Antonio Nucera; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Massimiliano Nebuloni

ore 18

Verona-Sampdoria Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); telecronaca Andrea Marinozzi; commento Lorenzo Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi

DOMENICA 6 OTTOBRE

Diretta gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

ore 15

Roma-Cagliari Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); telecronaca Geri De Rosa; commento Carolina Morace; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol Federico Zancan

Bologna-Lazio Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre); telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marco Nosotti; Diretta Gol Dario Massara

ore 18

Torino-Napoli Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Paolo Aghemo e Massimo Ugolini

ore 20.45

Inter-Juventus Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Andrea Paventi, Giovanni Guardalà, Alessandro Alciato; per i collegamenti con Sky Sport 24 Matteo Barzaghi e Francesco Cosatti

Programmazione DAZN1 (canale 209)

SABATO 5 OTTOBRE

ore 20.45

Genoa-Milan

DOMENICA 6 OTTOBRE

ore 12.30

Fiorentina-Udinese