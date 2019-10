Come sta la squadra dopo questo tour de force?

Sarà l'ultima partita di questo ciclo ed è inevitabile che alla ripresa del prossimo ciclo io mi auguro di avere a disposizione un maggiore numero di giocatori. Magari quei giocatori che sono stati un attimino in ritardo, hanno costretto gli altri a fare gli straordinari. Il nostro campionato passerà molto dalla capacità di coinvolgere tutti i giocatori in rosa per ripartire al meglio le energie, in modo da evitare che alcuni giocatori giochino 7 partite in 23 giorni. Per una squadra che è impegnata su tre fronti come la nostra è importante poter attingere a tutta la rosa. Qualcuno era in ritardo nell'idea o dal punto di vista fisico, ma siamo all'inizio. Il serbatoio è pieno e queste sono partite che danno energie a prescindere. Ci arriviamo con il giusto entusiasmo.