Anche se l'Inter è partita meglio e ha due punti in più, possiamo dire per una serie di motivi la Juventus è favorita?

Non si può dire. Domani troviamo una squadra forte, in salute e credo che in una singola partita non si può parlare di squadre favorite. Inter-Juventus per me è una sensazione che vale la pena vivere. Sono felice di andare in un grande stadio per una grande partita che sarà seguita da tutto il mondo.