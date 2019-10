Probabili formazioni di Atalanta-Lecce

Atalanta, Muriel pronto per affrontare la sua ex squadra

L'Atalanta vuole dimenticare la grande delusione in Champions, con la sconfitta in rimonta incassata per mano dello Shaktar Donetsk. Gasperini pensa ai rilanci di Kjaer e Djimsiti in difesa e al recupero di Freuler a centrocampo accanto a De Roon. In attacco potrebbero partire dalla panchina Ilicic e Gomez, con l'inserimento di Luis Muriel che potrebbe così affrontare la squadra che lo portò in Italia. Comporrebbe una coppia tutta colombiana con Duvan Zapata, ispirata da Malinovskyi.

Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini

Lecce, recupera Babacar in attacco

Liverani dovrà fare a meno solo di Tabanelli, che in questi giorni ha continuato a seguire un programma di lavoro differenziato, mentre ritrova Farias, Lapadula e Babacar: quest'ultimo ha accusato qualche problemino muscolare ma dovrebbe essere pronto per affiancare Falco in attacco nel 4-3-1-2 di partenza, completato da Mancosu sulla trequarti. Possibile chance dal 1' per Imbula a centrocampo, mentre in difesa Rispoli e Calderoni sono favoriti su Benzar e Dell'Orco in fascia. Tra i pali Gabriel, che domenica ha parato un rigore a Kolarov nel ko per 0-1 al Via del Mare.

Lecce (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani