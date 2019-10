Probabili formazioni di Bologna-Lazio

Bologna, dubbi da sciogliere in attacco

Squalificato Soriano, che sarà sostituito da Svanberg, in casa Bologna i dubbi più grandi nel 4-2-3-1 di partenza riguardano la casella del centravanti. In vantaggio c'è Rodrigo Palacio, con Orsolini a destra e Sansone a sinistra. L'alternativa porta all'impiego dal primo minuto di uno tra Destro e Santander al centro dell'attacco, con slittamento di Palacio a sinistra e panchina per Sansone. In difesa ci sarà Krejci a sinistra, con Tomiyasu a destra e la coppia Danilo-Denswil al centro. In mezzo al campo, Poli è favorito su Dzemaili per affiancare Medel.

Bologna (4-2-3-1) la probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic (Tanjga in panchina)

Lazio, tanti rientri: da valutare le condizioni di Correa

In casa Lazio Simone Inzaghi cambierà diversi elementi rispetto alla sfida contro il Rennes: in difesa Luiz Felipe e Radu torneranno titolari accanto ad Acerbi, con le esclusioni di Vavro e Bastos. A centrocampo ecco Marusic a destra e Lulic, che ha vinto il ballottaggio con Jony, a sinistra. Si cambia anche in mezzo: Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto torneranno titolari, con Parolo in panchina. Attacco affidato a Immobile e Correa che è riuscito a superare il problema che gli aveva fatto rischiare il posto nell'XI titolare. Panchina iniziale quindi per Caicedo, fresco di prolungamento del contratto fino al 2022 in settimana.

Lazio (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi