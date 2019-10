Probabili formazioni di Genoa Milan

Situazioni complicate per Genoa e Milan che a Marassi hanno bisogno entrambe dei tre punti. I rossoneri non vincono da tre partite consecutive, peggio solo nella stagione 1938/1939 quando uscirono sconfitti da cinque delle prime sette gare di campionati. Il Genoa invece è alla sua quarta partita senza vittoria, con l'ultima gara contro la Lazio conclusa con il risultato di 4 a 0. Trend però positivo per il Milan che in quattro delle ultime cinque partite contro il Genoa è riuscito a vincere.

Genoa, probabile formazione

Rispetto alla partita contro la Lazio, Andreazzoli potrebbe inserire Zapata in difesa al posto di El Yamic. A centrocampo sicuro assente Barreca che non si è allenato nel corso della settimana, al suo posto ci sarà Pajac, mentre in mezzo posto a l'ex Ajax Schone . In avanti pronto il ritorno in attacco di Pinamonti al posto di Sanabria. Unico dubbio per Andreazzoli è quello in mezzo al campo tra Radovanovic e Saponara.

Genoa (3-5-2) probabile formazione: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Pinamonti, Kouame

Milan, probabile formazione

Due conferme sono arrivate nella conferenza stampa di Giampaolo. Sono quelle di Biglia e Piatek: "Il Milan non può rinunciare all’attaccante più prolifico del campionato", e neanche all'esperienza di Biglia. Per uscire dalla striscia di tre sconfitta consecutive, Giampaolo non cambia impianto tattico, ma rispetto alla partita contro la Fiorentina dovrà fare a meno allo squalificato Musacchio, al suo posto spazio a Duarte. Potrebbe essere diverso invece il centrocampo con gli inserimenti sia di Biglia che di Paquetà. In avanti potrebbe essere confermato il tridente con Suso dietro la coppia Piatek-Leao, anche se Giampaolo in conferenza ha sottolineato la mancanza di precisione negli ultimi metri, lasciando dunque spazio a possibili cambiamenti.

Milan (4-3-1-2) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao