Probabili formazioni di Spal-Parma

Spal, in mezzo torna Kurtic. Chi in coppia con Petagna?

Semplici arriva alla sfida con tante assenze in fascia: mancheranno per diversi mesi Fares e D'Alessandro, rientro dopo la sosta per Di Francesco. In mezzo al campo, rispetto alla sconfitta di Torino contro la Juventus, torna a disposizione Kurtic. Affiancherà Missiroli e Valdifiori al comando delle operazioni nel 3-5-2. In difesa si va verso una linea composta da Tomovic, Vicari e Igor, mentre a sinistra ci sono due candidati per una maglia da titolare: Reca sembra in vantaggio su Strefezza. Il dubbio più grande riguarda il partner di Petagna in attacco: Moncini dovrebbe riaccomodarsi in panchina con Paloschi e Floccari che si giocano un posto da titolare.

Spal (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

Parma, out Darmian. Inglese verso il rientro

Roberto Inglese ha deciso la sfida contro il Torino nel finale, ma è reduce da tonsillite e Cornelius resta quindi un'alternativa valida al centro dell'attacco nel 4-3-3 che sarà completato in avanti da Kulusevski e Gervinho. In difesa mancano Darmian e Laurini a destra: D'Aversa dovrebbe spostare in fascia Iacoponi con Pezzella sull’altra corsia. Gagliolo farà coppia con Bruno Alves in mezzo. A centrocampo può tornare titolare Kucka, con Hernani in regia e Barillà schierato da interno sinistro.

Parma (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D'Aversa