Probabili formazioni di Verona-Sampdoria

Un inizio di stagione complicato. È ciò che accomuna Verona e Sampdoria, avversarie nel secondo anticipo della 7^ giornata di Serie A. Entrambe inoltre arrivano da una sconfitta contro le prime della classe. La squadra gialloblù è stata battuta dalla Juventus, offrendo comunque una buona prestazione e continui segnali di crescita. I blucerchiati, invece, sono usciti a mani vuote dal campo contro l'Inter, restando ultimi in classifica con appena tre punti. Di Francesco, nella sfida del Bentegodi, non potrà permettersi un altro passo falso.

Di Carmine out, gioca Stepinski. Ballotaggi in difesa

Una sola defezione per Juric che è costretto a rinunciare a Di Carmine per via di una botta al gluteo. Pochi dubbi, dunque, per quanto riguarda l'attacco, con Stepinski pronto a partire dal primo minuto. Difficile che l'allenatore scelga le due punte e non il doppio trequartista, soluzione che potrebbe chiamare in causa Salcedo. Dietro alla punta, dunque, spazio a Verre e Zaccagni, con Veloso e Amrabat a supportare il centrocampo. In difesa quasi certa la presenza di Rrhamani, con Kumbulla, Gunter e Dawidowicz a giocarsi le altre due caselle: il primo sembra essere il candidato alla panchina.

Verona (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrhamani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Linetty out 3 settimane, in attacco confermato Rigoni

Di Francesco ha provato, in settimana, anche la difesa a 4, ma con ogni probabilità lo schieramento iniziale sarà il 3-5-2, modulo che si è visto nelle ultime giornate. Davanti ad Audero, quindi, spazio a Bereszynski e Ferrari, mentre Chabot parte favorito su Colley per completare il terzetto. In mezzo al campo, l'ex allenatore giallorosso deve fare a meno di Linetty, out per almeno tre settimane a causa di un problema agli adduttori. Saranno Vieira, Ekdal e Jankto a comporre la linea mediana, mentre Depaoli e Murri agiranno sugli esterni. In avanti Rigoni in appoggio a Quagliarella, in vantaggio rispetto a Bonazzoli che scalpita per scalare le gerarchie. Partirà dalla panchina Gabbiadini.

Sampdoria (3-5-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto, Murru; Rigoni, Quagliarella.