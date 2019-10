Fonseca: "Chi non sa gestire la pressione non può essere un professionista nel mondo del calcio. Non voglio commentare le parole di Nainggolan ("Per giocare a Roma ci vuole carattere"). Chi non vorrebbe convivere con questo tipo di pressione? Chi non sa gestire la pressione non può fare il giocatore: io sento sempre il sostegno del nostro pubblico e dei nostri tifosi. Chi non è in grado di sopportare la pressione può andare a coltivare la terra. Nel campo c'è pressione e ben venga"