Il mio Inter-Juve del cuore risale al 22 novembre 2008: non dimenticherò mai quella data perché è in giorno in cui è nata mia figlia. Era la primogenita: io ero in ritiro con la squadra, come consuetudine, alla Pinetina. Ma la sera prima della partita, intorno all’una di notte, arrivò la telefonata di mia moglie. Allora parlai subito con l’allenatore. Mourinho mi disse: cosa vuoi fare? Io dissi che avrei voluto correre da mia moglie. Lui mi rispose: ok, vai. Ma appena è nata, dalle un bacio e torna!

Tornai alla Pinetina alle 9.30 del mattino. Tanti miei compagni neppure sapevano cosa mi fosse successo durante la notte appena passata. Come andò a finire la partita? Abbiamo vinto 1 a zero con un gol di Muntari. Ancora non so come ho fatto a stare in campo per tutti i 95 minuti….

PS. Ovviamente la figlia non poteva che chiamarsi…. Victoria!!