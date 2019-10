Il primo derby d’Italia della stagione arriva carico di aspettative, in un momento in cui lo scarto tra Juventus ed Inter sembra essere al suo minimo dall’inizio del ciclo vincente dei bianconeri. L’Inter è prima in classifica grazie alle sei vittorie consecutive ottenute in campionato, ma la sua competitività va oltre i risultati: Conte è riuscito a dare ordine e ritmo al suo 3-5-2 e a coinvolgere anche giocatori che sembravano fuori dal progetto tecnico dell’Inter, ottenendo da loro grandi prestazioni. Dall’altra parte, Sarri sta proseguendo nel percorso necessario a trasmettere i propri principi di gioco ad un gruppo che sembra propenso a seguirlo, ma che dà anche la sensazione di aver bisogno ancora di qualche mese per poter esprimere a pieno l’idea di calcio del suo allenatore, sia negli undici titolari, sia nella proposta di gioco.

Insomma, da un lato una squadra che ha abbracciato i principi del proprio allenatore molto rapidamente, che attraversa un grande momento di forma e sembra essere già molto vicino alla sua forma definitiva, dall’altro un cantiere aperto, composto da un nucleo capace di mantenere costanza di risultato anche in una fase di costruzione. Ma non solo: Juventus e Inter sono due squadre molto diverse anche dal punto di vista tattico. L’Inter ha un assetto e un atteggiamento molto simile a quello sofferto dai bianconeri in questo avvio di stagione nelle prime partite. Per questo la sfida di domenica sarà per Sarri un termometro affidabile per misurare il grado di amalgama raggiunto, soprattutto in fase di non possesso.

A che punto è la Juventus senza palla

Uno dei grandi argomenti delle prime uscite della Juventus di Sarri infatti è stato introdotto dal suo stesso allenatore, dopo la partita contro il Verona (che a sua volta succedeva, in campionato, alla Fiorentina): secondo l’allenatore la Juventus, in quel momento, soffriva le squadre che impostavano con una difesa a tre e che impiegavano gli esterni di centrocampo in ampiezza. La spiegazione più immediata riguarda la posizione di Ronaldo in fase di non possesso: le mezzali, in particolar modo Matuidi, erano chiamate a reagire con tempi limitatissimi per aggiustarsi a seconda dei movimenti del portoghese e garantire una prima pressione costante, per non lasciare la palla scoperta troppo facilmente già dalle prime battute dell’azione.

Nel 4-4-2 asimmetrico della Juventus questo tipo di scalata è già complicata di per sé; la presenza di Ronaldo, che in fase di non possesso non è certo un giocatore in grado di mantenere lo stesso atteggiamento per tutti i 90 minuti, è una componente troppo influente, ma d’altro canto è una contingenza da mettere in conto per poter sfruttare a pieno le qualità del portoghese.

Così, dalla partita contro il Brescia in poi, Sarri sembra aver trovato una soluzione grazie all’utilizzo di un centrocampista in più, passando al rombo. Ramsey e Bernardeschi si sono alternati in questa posizione e sono stati utilizzati in fase di non possesso per accompagnare le due punte nel primo pressing. Il primo test più impegnativo, contro la disposizione ibrida del Leverkusen di Bosz, è stato molto convincente: i tedeschi utilizzavano un 3-4-2-1 in fase di costruzione, bloccando uno dei due terzini, anche con Bernardeschi al posto di Ramsey, meno abituato al ruolo di trequartista, il nuovo rombo della Juventus è parso molto più a suo agio nel contrastare l’uscita palla dell’avversario, anche nella zona dei terzini, che non hanno patito l’inferiorità numerica sulle fasce grazie all’atteggiamento reattivo delle mezz’ali. Si è trattata forse di una delle migliori partite della Juventus a livello difensivo finora, insieme a quella contro la SPAL: insomma, Sarri sembra aver trovato un modo più efficace di organizzare il pressing, dopo le prime gare stagionali in cui la Juventus si era comportata positivamente nella riaggressione ma aveva un po’ patito in fase di non possesso.