Sabato 12 contro la Grecia e Martedì 15, a Vaduz, contro il Lichtenstein. Due gare che possono valere la qualificazione a Euro 2020 per la nazionale di Roberto Mancini. Assenti Alessandro Florenzi e Stefano Sensi, usciti acciaccati dalle rispettive gare di campionato. In vista di queste sfide, il commissario tecnico è intervenuto in conferenza stampa: "I ragazzi sono cresciuti, dall'inizio del campionato a oggi stanno giocando molto. Gli allenatori stanno puntando su di loro e questo significa che sono migliorati. Ci sono tanti ragazzi di valore che possono avere un futuro nei grandi club".

"De Rossi e Buffon verranno convocati in futuro"

Sulla possibilità di convocare De Rossi, Mancini si è espresso così: "E' la stessa valutazione che è stata fatta per Buffon prima della gara a Torino contro l'Olanda. Ci fa piacere dare la possibilità di salutare ancora una volta i tifosi a giocatori così importanti. Ora è infortunato, ma se ci sarà la possibilità in futuro lo chiameremo volentieri. Vale sia per lui che per Buffon".

"Probabilmente non sostituiremo Sensi e Florenzi"

Mancini si è soffermato, poi, su alcuni singoli: "Vedremo domani se sostituire Sensi e Florenzi. A destra abbiamo chiamato Di Lorenzo perchè se lo è meritato. Per il centrocampo, sicuramente rientrerà Tonali dopo la partita con l'Under 21, come da programma. Probabilmente non chiameremo nessuno, a meno di altre assenze. Nella sfortuna è meglio che questi infortuni, come anche quello di Pellegrini, accadano ora. Avremo più tempo per recuperarli in vista dell'Europeo, anche se non potremo provare alcune cose. Insigne e Bernardeschi sono importanti per noi, può capitare in campionato di fare più o meno bene, ma spero continuino a giocare".

"Balotelli? Deve crescere fisicamente"

Il CT azzurro ha parlato anche degli attaccanti, con un accenno a Mario Balotelli: "Continuerà l'alternanza tra Immobile e Belotti, è giusto a turno far giocare uno e far riposare l'altro. Balotelli non sta ancora benissimo fisicamente, è rientrato dopo mesi, ma a Napoli è andato bene. Comunque ci siamo parlati".

"La gran parte del gruppo che andrà all'Europeo è formato"

Mancini ha fatto poi un bilancio sul campionato in corso e sul percorso della propria nazionale: "Nelle prime giornate si sono segnati tanti gol, poi meno. Il problema da noi è che se sbagli tre partite vieni messo in discussione. Si sta confermando l'Atalanta e anche la Roma sta giocando un ottimo calcio. In nazionale, un anno fa c'erano grandissime difficoltà. Siamo contenti di dove siamo arrivati. Crediamo in quindici mesi di aver messo insieme una buona squadra. Abbiamo diversi giocatori che possono fare tanti ruoli. Il gruppo che andrà all'Europeo è praticamente formato. Ci potranno essere due o tre cambiamenti, ma chi andrà all'Europeo è tra quelli che sono stati già chiamati".

"Castrovilli e Kean possono essere convocati"

Una battuta anche su alcuni giovani come Castrovilli e Kean: "L'attaccante dell'Everton ha davanti a sè un grande futuro. Deve solo avere i comportamenti giusti ma potrà essere richiamato a breve. Due o tre giocatori che potevamo chiamare andranno con l'Under che avrà una gara difficile contro l'Irlanda. Castrovilli lo sto valutando insieme ai miei collaboratori. Non ha molte presenze e quindi ci vuole un po' di tempo. Ma prima o poi, verrà chiamato sicuramente".

"Vorrei qualificarmi in un Olimpico pieno"

In conclusione, un'analisi sulla sfida che aspetta gli azzurri contro la Grecia: "Mi aspetto una grande partita a Roma e mi auguro che lo stadio sia pieno. Debutteremo lì, probabilmente, anche all'Europeo quindi sarà un pre-esame importante. Sarebbe bello qualificarsi in anticipo in un Olimpico pieno".