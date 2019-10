"Mai un avversario, bentornato Radja". Così, nel match tra Roma e Cagliari, i tifosi giallorossi hanno riaccolto con uno striscione il loro (ex) idolo Nainggolan, tornato per la prima volta allo Stadio Olimpico dopo la cessione all'Inter nell'estate del 2018. Lo scorso anno infatti, il centrocampista belga era infortunato nella partita del suo grande ritorno a casa e aveva giocato contro la sua ex squadra soltanto nel match di ritorno giocato a San Siro. Stavolta non ci sono stati infortuni o altri ostacoli: Nainggolan è tornato sul prato che lo ha visto protagonista per quattro stagioni e mezza. Nessun fischio, ma soltanto parole e cori affettuosi di bentornato. Il giocatore ha apprezzato molto e ha voluto ringraziare il suo ex pubblico con un messaggio sul suo profilo Instagram. Il post ha avuto molto successo ed è stato commentato da alcuni suoi ex compagni, tra tutti Francesco Totti, che ha scritto: "Questa è Roma...non dimentica".