Serie A, le migliori giocate della 7^ giornata

In questo inizio di stagione Orsolini sta confermando la crescita mostrata nel finale dello scorso campionato, quando sotto la gestione Mihajlovic era letteralmente esploso nella produzione offensiva. Confrontando i dati di Orsolini tra questa stagione e la scorsa, la prima cosa che si nota è quanto sia migliorato come rifinitore (già tre assist, nonché 2.5 passaggi chiave ogni 90 minuti, contro i 0.9 dell’anno scorso).

Certo in questo assist, il cross non è la prima cosa che salta agli occhi, però è vero che Orsolini è molto lucido nella scelta: entra in area con la testa alta e la tiene fino a che non trova il movimento di Krejci da servire. Migliorare le scelte è fondamentale per un giocatore come lui, elettrico e imprevedibile, che può saltare l’uomo con estrema facilità. E arriviamo quindi alla giocata che lo ha fatto finire in questa rubrica: Lulic nell'uno contro uno con l’esterno del Bologna, sembra un condannato al patibolo, non ha nessuna possibilità di successo.

Orsolini non fa molto, ma lo fa in maniera rapidissima. Guardandolo al rallentatore si nota che poggia il peso sul piede destro tenendo alto il sinistro, a fintare uno spostamento verso sinistra; poi sempre con il sinistro in aria fa una specie di doppio passo sopra il pallone, una doppia circumnavigazione della sfera e non appena Lulic accenna ad un movimento verso la sua destra, Orsolini con l’interno del piede sinistra va alla sua destra, mandando Lulic al famoso bar.