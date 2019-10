Terza sconfitta stagionale e soli 9 punti nelle prime 8 partite. Il Manchester United perde contro il Newcastle e scivola al 12° posto nella classifica della Premier. La zona Champions è gia distante 5 punti, ma Solskjaer non vuole arrendersi: "Abbiamo dato a noi stessi una sfida in salita per arrivare tra le prime quattro, ma dobbiamo restare uniti e correre tutti insieme".

"Sappiamo dove vogliamo arrivare"

L'allenatore dello United chiede tempo, convinto che i risultati arriveranno: "Ci siamo riuniti e abbiamo capito la direzione in cui vogliamo andare. Se lavori solo nei giorni di sole, non arriverai mai a destinazione. Abbiamo iniziato un percorso, sappiamo dove vogliamo arrivare e ci stiamo arrivando".

"I ragazzi devono avere più fiducia"

"È mia responsabilità quello che sta succedendo. La fiducia è una cosa importante per i giocatori e questa può arrivare solo attraverso prestazioni e risultati. Al momento quando i giocatori devono prendere una decisione non lo fanno istintivamente. Dobbiamo lavorare su questo e la sosta arriva nel momento migliore".

All'orizzonte, però, per i Red Devils c'è una sfida tutt'altro che semplice. Al rientro dalla sosta per le nazionali, infatti, lo United ospiterà ad Old Trafford il Liverpool capolista e reduce da 8 vittorie in altrettante partite. Un occasione per provare a cambiare rotta e cominciare la rincorsa alla zona Champions League.