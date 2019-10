Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi ha riportato un infortunio nella partita di San Siro contro la Juventus. Il classe 1995 era dovuto uscire al 34’ del match per un risentimento muscolare all’adduttore della gamba destra. Come riportato in una nota ufficiale dell’Inter, Sensi si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Quante partite salterà Stefano Sensi?

Sensi non è stato convocato dall’Italia per i due match validi per la qualificazione agli europei contro Grecia e Liechtenstein. Il centrocampista resterà fermo per recuperare dall’infortunio. L’Inter spera di averlo a disposizione già per la partita di campionato contro il Sassuolo in programma dopo la sosta. Se non dovesse farcela e i tempi di recupero fossero più lunghi, Sensi rientrerà per la partita contro il Parma in programma il 26 Ottobre.