La sosta porta bilanci. E il bilancio dell'Hellas Verona ha il segno positivo. La squadra di Juric ha la seconda miglior difesa della Serie A, seconda solamente all’Inter. Nove i punti conquistati che, per una neopromossa, sono un ottimo bottino. Da mercoledì si torna al lavoro a Peschiera del Garda senza i nazionali Kumbulla, Adjapong, Rrhamani, Amrabat, Danzi, Tupta oltre a Radunovic. E lavorano anche gli infortunati: Badu, dopo la microembolia polmonare che lo aveva colpito in estate, è tornato in gruppo. Lo stesso vale per Di Carmine, mentre ci vorrà ancora un po' di tempo per Daniel Bessa.

Il centrocampista brasiliano sta lavorando sodo per il recupero della lesione all’adduttore della gamba destra. L’Hellas Verona lo aspetta con ansia - come si evince dall'ultimo post su Instagram - per rinforzare la squadra e di fatto rimpolpare la colonia di ex Genoa in rosa. Oltre a Bessa, infatti, ci sono Gunter, Lazovic e Veloso.