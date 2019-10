Tutti pazzi per Ribery. A Firenze l'entusiasmo per il francese cresce ogni giorno di più, soprattutto alla luce dei cinque risultati utili consecutivi e delle tre vittorie di fila ottenute dalla squadra di Vincenzo Montella. E non è un caso che la situazione sia migliorata con l'ingresso in pianta stabile nella formazione titolare di Ribery, nel nuovo ruolo di punta che l'allenatore gli ha assegnato. L'ex Bayern Monaco è già un beniamino per il popolo fiorentino, che ancora una volta gli ha dimostrato tutto il proprio affetto recandosi in massa allo Store Duomo. Tutti lì per il numero 7, che ha firmato autografi e si è concesso alle fotografie con i suoi tifosi. Presenti tanti bambini, nuovamente innamorati di un campione in maglia viola: il loro nuovo idolo è francese e si chiama Franck Ribery.