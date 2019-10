Ma non sei un supereroe. Sei un uomo come gli altri. E la verità è che la pressione di questo mestiere ti può far diventare un robot. La tua routine diventa una prigione. Vai all’allenamento. Torni a casa e guardi la TV. Vai a dormire. Fai lo stesso il giorno dopo. Vinci. Perdi. La cosa si ripete in continuazione.

Una mattina, quando ti alzerai dal letto per andare all’allenamento, le tue gambe inizieranno a tremare in maniera incontrollabile. Sarai così debole che non riuscirai a guidare la macchina. All’inizio penserai che si tratti semplicemente di stanchezza o di un virus. Ma poi la cosa peggiorerà. Avrai solo voglia di dormire. All’allenamento ogni parata sembrerà un’impresa titanica. Per sette mesi non riuscirai a goderti la vita.

Ora dobbiamo fare una pausa.

Perché so quello che pensi leggendo questo a 17 anni.

Ti stai dicendo, "Com’è possibile? Sono una persona felice. Sono un leader nato. Se sarò il portiere della Juventus e guadagnerò milioni, dovrò essere felice per forza. È impossibile essere depresso."

Allora, ti devo fare una domanda importante. Perché hai deciso di dedicare la tua vita al calcio, Gigi? Ti ricordi?

E per favore, non dire solo grazie a Thomas N’Kono. Devi andare più a fondo. Devi ricordare ogni singolo dettaglio.

Sì, avevi 12 anni.

Sì, il Mondiale si svolgeva in Italia.

Sì, la prima partita era Argentina-Camerun a San Siro.

Ma che facevi durante la prima partita? Chiudi gli occhi. Eri nel salotto da solo. Perché non c’erano i tuoi amici come al solito? Non ti ricordi. Tua nonna era in cucina a preparare il pranzo. E faceva così caldo che aveva chiuso tutte le finestre per rinfrescare la stanza. Era completamente buio, a parte per la luce della televisione.

Cosa vedi?

Vedi un nome strano. CAMERUN.

Non sai dov’è il Camerun. Non sapevi neanche che esistesse prima di questo momento. Certo, conosci l’Argentina e Maradona, ma c’è qualcosa di magico nei giocatori camerunesi. Fa caldissimo sotto il sole d’estate, ma il loro portiere indossa comunque una divisa completa. Pantaloni lunghi neri. Una maglia lunga con il colletto rosa. Il suo modo di muoversi, come sta in piedi, i suoi baffi fantastici. Ti conquista in una maniera inspiegabile.

È l’uomo più cool che tu abbia mai visto.

Il telecronista dice che si chiama Thomas N’Kono.

Poi, la magia.

C’è un calcio d’angolo per l’Argentina e Thomas esce dal mucchio e allontana la palla a 30 metri con i pugni. È questo il momento in cui capisci che cosa vuoi fare nella vita.

Non vuoi fare semplicemente il portiere.

Vuoi fare questo tipo di portiere.

Vuoi essere selvaggio, coraggioso, libero.