4/10

Josip Ilicic (ATALANTA) – Consigliato – La prima gara dopo la (lungaaaaa) sosta di campionato sarà Lazio-Atalanta ovvero tra le due squadre del nostro campionato che vantano il maggior numero di tiri in porta di media a partita. Per Gasperini, casa o fuori non fa differenza, dato che la sua Atalanta primeggia in entrambe le graduatorie. Lazio che invece ha una marcia in più in casa (8,67 tiri in porta di media). Gol garantiti quindi? Possibile. Di certo non mancheranno le conclusioni e Ilicic, in assenza di Zapata potrebbe aumentare il numero di tiri verso Strakosha vista l’assenza di un bomber pesante d’area di rigore

SERIE A, OTTAVA GIORNATA: CURIOSITA' E STATISTICHE