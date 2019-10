Napoli Hellas Verona, dove vedere la partita in tv e streaming

Riprende il campionato, con un sabato ricco di appuntamenti importanti e già con un occhio agli impegni di Champions League. Il Napoli riceverà l’Hellas Verona al San Paolo nell’anticipo delle 18:00. Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Lozano e Hysaj, che non sono stati nemmeno convocati per questa partita per dei leggeri problemi fisici; allo stesso modo Juric non ha inserito nell’elenco dei giocatori disponibili Badu, Bessa e Pazzini.

Dove vedere la partita

La partita tra Napoli ed Hellas Verona (fischio d'inizio alle ore 18:00) sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile, con commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo ci saranno Massimo Ugolini e Francesco Modugno. Tutto quanto potrà essere seguito anche su Sky Go.