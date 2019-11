Ha lasciato lo stadio Bentegodi senza parlare, amareggiato per la sconfitta del Brescia nonostante il suo gol ma soprattutto per l’episodio che lo ha visto protagonista. Mario Balotelli, che durante il match contro il Verona ha minacciato di abbandonare il campo a causa di cori razzisti, ha risposto sui social. Lo ha fatto postando sul proprio profilo Instagram un video nel quale appaiono alcuni bambini africani. "Balotelli uno di noi", dice uno dei piccoli del Burkina Faso, Paese nel quale è attiva la Onlus We are Africa to red heart, di cui Balo è sostenitore. "Forza Mario", esclama un altro gruppo di ragazzi di colore. Il video si conclude con il messaggio di Adriano Nuzzo, fondatore e responsabile dell’associazione: "Mario, il razzismo è solo ignoranza. Purtroppo ci sono tanti ignoranti, ma noi siamo qui per te e ti vogliamo dire che sei un campione e ti vogliamo bene. Ciao Mario, siamo con te!". Balotelli ha utilizzato l’hashtag #BASTA per commentare il post e ha taggato Hellas Verona, Inter, Juventus e Roma.