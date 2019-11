Le probabili formazioni di Genoa-Torino

Thiago Motta ritrova Schone a centrocampo. In avanti fiducia a Favilli dopo le belle parole spese in conferenza stampa. Mazzarri alle prese con il grande dubbio Belotti. In caso di forfait pronto Zaza

Solo due vittorie in campionato per il Genoa, che non esce dal campo con i tre punti dallo scorso 26 ottobre (3-1 al Brescia). Era la prima in panchina con Thiago Motta, che azzeccò tutti i cambi iniziando nel migliore dei modi il suo percorso. Poi, però, due sconfitte con Juventus e Udinese e due pareggi con Napoli e Spal. Adesso sulla sua strada c'è il Torino, che arriva a Marassi. Davanti ai suoi tifosi, i rossoblù hanno raccolto sette dei loro 10 punti totali. Dall'altra parte i granata devono reagire ai tre gol presi dall'Inter. Anche per loro non è un momento felice, anzi. Solo un successo nelle ultime otto e in trasferta solo sei punti raccolti.

Genoa, riecco Schone

Thiago Motta ritrova Schone in mezzo al campo. Così come a partire dal 1' sarà Sturaro, in cerca di conferme dopo il ritorno al gol di settimana scorsa. Nell'ultimo allenamento si sono fermati Lerager e Zapata, che non saranno della partita. Nella linea difensiva rossoblù ci sarà quindi l'accentramento di Criscito con Ankersen in fascia. In avanti favorito Favilli.

GENOA (4-3-3) probabile formazione: Radu; Ghiglione, Romero, Criscito, Ankersen; Cassata, Schone, Sturaro; Pandev, Favilli, Agudelo.

Torino, Belotti convocato

C'e' capitan Belotti tra i giocatori del Torino per la trasferta di Marassi. Il Gallo, costretto a lasciare il campo contro l'Inter per una brutta botta al costato, figura nell'elenco dei 24 giocatori convocati da Walter Mazzarri. Novità in difesa, dove al ritorno di Bonifazi si aggiunge la convocazione del baby Buongiorno. Avrà la maglia numero 99. Passando al probabile XI titolare, se Mazzarri non dovesse schierare Belotti dal 1', vedremo Zaza. Per l’altra maglia in attacco ballottaggio Berenguer-Verdi con il secondo in vantaggio. Sulla destra Ola Aina in vantaggio su De Silvestri.

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti.