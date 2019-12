Genoa, Marroccu è il nuovo direttore sportivo: sostituisce Capozucca

Il club rossoblù ha annunciato il nuovo direttore sportivo, Francesco Marroccu, che rileva Stefano Capozucca. Il cambio arriva a poche settimane dal mercato di gennaio, un’occasione da non perdere per il Genoa per rinforzare la rosa

Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Marroccu per il ruolo di direttore sportivo. Il club ha comunicato l’assegnazione dell’incarico con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver conferito l’incarico di direttore sportivo al sig. Francesco Marroccu. La carriera dirigenziale del neo ds si è sviluppata sotto forma di qualificate esperienze maturate nel calcio italiano e all’estero. In passato ha lavorato per il Cagliari, il Leeds, il Brescia, l’Ascoli, la Feralpi Salò e la Nuorese”. Marroccu succede a Stefano Capozucca, che la scorsa settimana aveva risolto il contratto che lo legava alla società ligure. Un avvicendamento che arriva a pochi giorni dal derby con la Sampdoria e a poche settimane dal mercato di gennaio, fondamentale per il Genoa che potrebbe rinforzarsi in modo importante per allontanarsi dalle zone calde della classifica.