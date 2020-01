Probabili formazioni di Genoa-Sassuolo

Scatta l'operazione senso di appartenenza in casa Genoa, con il ritorno di Davide Nicola sulla panchina rossoblù, e in campo quelli di Perin e Behrami, aspettando Destro. L'ultimo posto in classifica, dopo il 4-0 del Meazza, è un forte appello alla svolta: domenica a Marassi arriva il Sassuolo per la 18^ giornata di Serie A. E per quanto la classifica dei neroverdi sia tranquilla (19 punti, ultimo ko in trasferta addirittura il 25 settembre), i ragazzi di Roberto De Zerbi hanno ancora negli occhi il pareggio sfumato nel recupero della gara contro il Napoli, l'ultima del 2019.

La probabile formazione del Genoa

Il nuovo allenatore riporta i rossoblù al 3-5-2 ed è subito intenzionato a ripartire da Perin tra i pali e da Behrami a centrocampo. A farne le spese saranno Radu e Radovanovic, con Schone e Sturaro a completare il reparto mediano. Ghiglione e Pajac gli esterni, più Favilli che Pinamonti per una maglia da titolare al fianco di Pandev, pronto a rientrare dopo i due turni di squalifica.



Genoa (3-5-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Pajac; Pandev, Favilli.

La probabile formazione del Sassuolo

De Zerbi deve fare i conti con le assenze di Defrel, Chiriches e Marlon: spazio a Romagna e Toljan in difesa. Oltre a Locatelli, a centrocampo è ballottaggio Magnanelli-Obiang, con il secondo favorito. L'uomo del momento è Traoré, reduce da due gol consecutivi. Giocherà con Boga e Duncan alle spalle di Caputo

Sassuolo (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Boga, Duncan, Traorè; Caputo.