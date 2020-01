Ibra è Ibra. È un giocatore speciale, in quello che dice e in quello che fa, dentro e fuori dal campo. Sono bastati due giorni di nuova vita rossonera per riconquistare un pubblico che, probabilmente, non ha mai smesso di amarlo. Dopo la presentazione da rockstar, lo svedese si è allenato per la prima volta in gruppo. Il suo è un caso davvero raro: ha giocato la sua prima partita senza aver ancora svolto neanche un allenamento con i compagni. E non è andata affatto male, dato che nell’amichevole contro la Rhodense è partito titolare e ha segnato uno dei gol con cui il Milan ha vinto 9-0. Dopo il suo primo allenamento con la squadra, Zlatan si è trattenuto a Milanello per uno shooting fotografico.