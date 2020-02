Napoli-Lecce, le probabili formazioni

Il Napoli va alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato e cercherà di ottenerla contro il Lecce, che a sua volta è reduce dal primo successo casalingo in Serie A (4-0 al Torino). Gli azzurri hanno vinto cinque delle ultime sette sfide contro i pugliesi in campionato, incluse le ultime tre. I precedenti non sorridono a Liverani, dal momento che delle 10 trasferte giocate sul campo del Napoli in Serie A, il Lecce ne ha vinta soltanto una (2N, 7P), nel marzo del ’98. La squadra di Gattuso ha raddrizzato la mira nell'ultimo periodo, come dimostra il fatto che con gli ultimi nove tiri nello specchio della porta sono arrivati sei gol, tanti quanti i partenopei ne avevano realizzati con i precedenti 45 in campionato.

Napoli, Gattuso con Politano dal 1'

Problemi di abbondanza per Gattuso, che intanto in difesa ritrova Manolas. Il centrale, infatti, è tornato a Castel Volturno dopo il viaggio in Grecia per la nascita della terza figlia. Dubbi su Koulibaly, che comunque è tornato arruolabile e non sarebbe una sorpresa vederlo dal 1', anche se Maksimovic appare in vantaggio. E se da un lato in mediana mancherà lo squalificato Elmas, dall'altro in regia è confermatissimo Demme, in gol con la Samp. Attenzione però anche a Lobotka che non parte già 'panchinato'. Da valutare infatti le condizioni di Allan e Fabian Ruiz. Contro il Lecce, Gattuso potrebbe ruotare in attacco. Il nome nuovo è quello di Politano che dovrebbe avere una chance dal primo minuto nel tridente con Milik e Insigne.

Napoli (4-3-3) probabile formazione: Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Lecce, Liverani conferma Barak e Saponara

Liverani, molto probabilmente, dovrà rinunciare a Babacar, dal momento che l'attaccante ha prima fatto i conti con l'influenza e poi con un problema al bicipite femorale. Il 4-0 con il Torino, però, ha portato buone notizie e squadra vincente non si cambia. Per questo ci saranno parecchie conferme, a cominciare da Barak. Anche Saponara spera di mantenere il posto. Gabriel non pare essere guarito del tutto quindi, salvo sorprese, toccherà ancora a Vigorito.

Lecce (4-3-1-2) probabile formazione: Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani