Distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio per l'esterno albanese: a rischio la gara col Brescia, Gattuso lo riavrà sicuramente per la sfida in Champions contro il Barcellona. Parzialmente in gruppo Milik, lavoro in palestra per Koulibaly

Un grande spavento, ma nulla di così preoccupante come invece si poteva immaginare in un primo momento. Elseid Hysaj, uscito anzitempo dalla Sardegna Arena nella sfida vinta dal Napoli contro il Cagliari per un fastidio al ginocchio, dopo i controlli effettuati nella giornata di lunedì ha riportato “una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”, si legge nella nota pubblicata dal Napoli sul proprio sito web. L’esterno albanese potrebbe saltare (non è completamente da escludere il suo recupero) la gara di campionato contro il Brescia in programma venerdì prossimo, ma sarà sicuramente a disposizione per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona in calendario mercoledì 25 febbraio al San Paolo.

Da valutare Milik e Koulibaly

Dopo il successo contro il Cagliari in campionato, Gattuso ha subito fatto lavorare la squadra a Castelvolturno: oltre all’assente Hysaj, Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra mentre il polacco Milik ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato; lavoro sul campo per Malcuit che prosegue la fase di recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. Sia Koulibaly che Milik, assenti nell’ultimo turno di Serie A contro il Napoli, sono da valutare per la sfida contro il Brescia.