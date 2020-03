Anche Fabio Quagliarella scende in campo in un momento di emergenza per l'Italia. L'attaccante della Sampdoria ha lanciato attraverso il proprio account Instagram un hashtag rivolto a tutti i suoi connazionali: #celafaremo. Un monito valido per tutti, accompagnato da una foto che ritrae il Paese con due mani tricolore, che uniscono il Nord e il Sud.