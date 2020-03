Coronavirus, il messaggio di Ribery su Instagram: "Coraggio Italia, insieme ne usciremo"

L'emergenza Coronavirus continua a tenere banco anche negli ambienti sportivi. Tutte le competizioni sono state interrotte e ancora oggi non è chiaro quando i campionati potranno riprendere. In questo clima di grande incertezza, anche i calciatori stanno cercando di fare la loro parte per aiutare tutte le persone che hanno bisogno. Tra questi Franck Ribery, che si sta dimostrando molto sensibile verso l'Italia e la città di Firenze, che lo hanno accolto quest'estate. Il campione francese, dopo aver donato 50mila euro alle strutture ospedaliere del capoluogo toscano, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha voluto ringraziare tutti per l'apporto che stanno dando in queste ore difficili: "Dobbiamo prenderci cura di noi stessi e dei nostro cari. Usciremo da questa difficile situazione. Insieme. Il nostro ringraziamento a tutti quelli che stanno combattendo contro il virus. Restate sicuri e in salute. Coraggio Italia! Forza mia Firenze!". Un gesto importante che va ad aggiungersi alle parole del presidente Commisso, anche lui impegnato nel sostenere la lotta per sconfiggere il Coronavirus.