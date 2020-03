Bergamo è tra le città più colpite dal coronavirus, la provincia lombarda sta vivendo giorni difficili e sta lottando per uscire da questa grave emergenza. Dieci giorni fa l'Atalanta regalava a questa città la gioia sportiva più grande, con la qualificazione ai quarti di Champions League, ora invece il Papu Gomez, da capitano vero, si fa portatore di un messaggio importante per l'Italia intera. L'argentino ha ripreso un estratto della conferenza di Attilio Fontana, presidente della Lombardia, utilizzando le parole del vicepresidente della Croce Rossa cinese e lasciandosi andare a un lungo appello per il popolo italiano: "Le misure sono poco rigorose, se non cambiamo il modo di affrontare questo problema il virus continuerà a circolare – ha scritto il Papu su Instagram - Questo lo ha detto Sun Shuopeng, vicepresidente della Croce Rossa cinese in conferenza stampa con il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Ci sono ancora troppe persone per strada, troppe persone che usano il trasporto pubblico e che non usano la mascherina". Poi la chiusura con una citazione dello stesso Shuopeng: "Quello che state vivendo assomiglia molto a quello che viviamo a Wuhan in Cina".

Il messaggio di Shuopeng

Queste le parole del vicepresidente della Croce Rossa cinese, riprese poi dal Papu: "Qui non avete misure abbastanza severe, c'è gente in strada, i trasporti pubblici funzionano, avete persone negli hotel, non mettete le maschere. A Wuhan gli ospedali hanno potuto iniziare a trattare i pazienti e ridurre il numero delle persone ammalate un mese dopo aver adottato il blocco completo. Se vengono aumentate le misure di quarantena, è più facile trovare le persone esposte che possono avere un trattamento migliore".