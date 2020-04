In queste settimane, in cui tutto il mondo sta fronteggiando l’emergenza coronavirus, ci sono alcune figure professionali che stanno dando un contributo significativo per provare a contrastare questo nemico invisibile: si tratta di medici, infermieri, e più in generale di tutto il personale sanitario degli ospedali. Tutti facciamo il tifo per loro, compresi i capitani delle nostre squadre. Tra questi c’è anche Alessio Romagnoli, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un ragazzo completamente ricoperto dalle protezioni anti Covid-19. Dall’immagine si intuisce che si tratta di un medico o di un infermiere. Sulla parte posteriore della tuta protettiva, il ragazzo ha scritto "Romagnoli 13". Proprio sulla schiena, lì dove in genere risiedono nome e numero nelle maglie da calcio. Il capitano rossonero scrive nel post: "Ieri ho ricevuto questa foto... E questo ragazzo mi scriveva ‘Sei il mio idolo!’. E io ti rispondo invece che l’idolo sei tu, anzi, siete tutti voi che state rischiando la vostra vita per salvare le nostre. Non c’è dono più grande. Sei e siete il nostro orgoglio e possiamo solo ringraziarvi: GRAZIE DI TUTTO".