Georgina Rodriguez ancora in prima linea contro l'emergenza coronavirus. Dopo le unità di terapie intensiva agli ospedali portoghesi insieme al compagno Cristiano Ronaldo e al suo agente Jorge Mendez, la modella argentina è scesa in campo per aiutare due associazioni (Nuevo Futuro ed Esfera Fundacion) che lavorano con famiglie disagiate e persone affette da disabilità mentali con la donazione di 20mila mascherine. "Indossare una maschera è un atto fondamentale per proteggerci dalla diffusione del Covid-19 - ha scritto la fidanzata di CR7 sul suo account Instagram - possiamo ridurre il numero di persone colpite da questa malattia e salvare il mondo con un atto semplice come coprirci. Continuiamo a diffondere questo messaggio. Insieme possiamo farcela".