La modella argentina ha messo all'asta una maglia della Juventus firmata da Cristiano Ronaldo: il ricavato della vendita sarà donato agli ospedali spagnoli per combattere l'emergenza. "Stiamo attraversando un momento orribile - ha scritto la fidanzata di CR7 sui social - in cui tutto il personale sanitario e i pazienti infetti dal Covid-19 hanno bisogno del nostro aiuto". In Spagna sono più di 26mila le vittime

In casa Ronaldo si moltiplicano le iniziative benefiche per contrastare l'emergenza coronavirus. Dopo le unità di terapia intensiva agli ospedali portoghesi e la donazione di 20mila mascherine a due associazioni che lavorano con famiglie disagiate e persone affette da disabilità mentali è ancora una volta Georgina Rodriguez a scendere in campo, dal suo account Instagram: la modella argentina ha messo all'asta alcuni suoi abiti e una maglia della Juventus firmata dal fuoriclasse bianconero, acquistabile attraverso una app. "Stiamo attraversando un momento orribile - scrive - in cui tutto il personale sanitario e i pazienti infetti dal coronavirus hanno bisogno del nostro aiuto. La Spagna soffre molto ed è per questo che l'importo totale della mia vendita sarà donato agli ospedali spagnoli che lavorano per combattere la pandemia". Nel Paese sono oltre 224mila i casi confermati di Covid-19 e più di 26mila le vittime.