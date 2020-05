Scontati i 14 giorni di quarantena, CR7 è pronto a ricominciare le sessioni individuali: da quando è volato in Portogallo all'inizio dell'emergenza sanitaria non è più tornato allo Juventus Training Center

La Juventus si prepara a ritrovare Cristiano Ronaldo. Dopo oltre due mesi di isolamento nella sua casa di Madeira e le successive due settimane di quarantena obbligatoria al suo ritorno in Italia, CR7 potrà finalmente tornare ad allenarsi alla Continassa a partire da martedì 19 maggio. Si tratta di sessioni individuali, in attesa che il Comitato tecnico scientifico dia l'ok al nuovo protocollo sugli allenamenti di gruppo. Ma intanto il fuoriclasse portoghese, 32 presenze e 25 gol in stagione, riprenderà a lavorare allo Juventus Training Center sotto gli occhi di Maurizio Sarri.

Ronaldo e le settimane a Madeira

Il fuoriclasse di Funchal era tornato in Patria subito dopo la vittoria dei bianconeri sull'Inter, ultimo atto della Serie A primo dello stop definitivo per coronavirus. Il portoghese era volato dalla madre, reduce da un malore, per trascorrere in famiglia i giorni del lockdown. Ormai tredici giorni fa il ritorno a Torino, dove ha continuato ad allenarsi nella palestra di casa. In attesa di poter tornare a correre sull'erba della Continassa.