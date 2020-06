Ritorna il calcio e, dopo i mesi difficili a causa del coronavirus, a Bergamo si ricomincia a giocare con l'Atalanta che ospiterà il Sassuolo. Testa al campionato per i nerazzurri, 13 gare per difendere il quarto posto e avvicinarsi alle Final Eight di Champions League. La squadra di Gasperini si ritroverà di fronte un avversario insidioso, il Sassuolo di De Zerbi, che cerca punti preziosi per continuare a viaggiare in posizioni tranquille di classifica.

La probabile formazione dell'Atalanta

Per i nerazzurri la ripresa sarà subito intensa, dopo la sfida con il Sassuolo ci sarà infatti quella contro la Lazio. Ma Gasperini non risparmia i suoi e dovrebbe ripartire subito con i titolarissimi. Spazio dunque a Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata in avanti. In mezzo al campo De Roon affianca Freuler (in vantaggio su Pasalic), con Hateboer e Gosens esterni. In difesa sarà Djimsiti a giocare al centro, con Toloi e Palomino ai suoi lati a completare il terzetto davanti al portiere Gollini.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

La probabile formazione del Sassuolo

Solito 4-2-3-1 per Roberto De Zerbi, che riparte con il solito Caputo come terminale offensivo. Alle sue spalle ci sarà il terzetto formato da Berardi, Djuricic e Boga, con la coppia Locatelli-Obiang in mezzo al campo. Davanti a Consigli, la difesa a quattro con Toljan, Ferrari, Marlon e Kyriakopoulos.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.