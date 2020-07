Milan-Juventus, dove vedere la partita in tv

Due squadre che stanno bene, due squadre che lottano ciascuna per il proprio obiettivo. La qualificazione alla prossima Europa League da una parte, lo scudetto dall'altra. Milan e Juventus torneranno di nuovo a San Siro, laddove si erano sfidate nella semifinale di andata di Coppa Italia il 13 febbraio. I rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 14 partite di Serie A contro i bianconeri, uscendo sconfitti nelle restanti 13. Inoltre la squadra di Pioli non è riuscita a segnare in quattro delle ultime sei sfide casalinghe con quella allenata attualmente da Sarri (1V, 5P). E Juventus e Atalanta sono le due squadre contro cui i rossoneri non hanno trovato il gol in più partite interne dal 2013/14 (quattro). Per capire quanto le due squadre stiano bene basta vedere il dato dei gol segnati. Il Milan è sempre andato in gol nelle ultime 12 sfide di campionato e non fa meglio da settembre 2017. La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di Serie A e non fa meglio da ottobre 2018 (nove in quel caso).