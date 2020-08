Sudore e fatica per recuperare il tempo perso causa infortunio e per convincere il nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo a puntare con decisione su di lui in vista della prossima stagione. Merih Demiral, dopo il lungo stop dettato dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro dello scorso gennaio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la seconda parte di stagione – è tornato in campo l’1 agosto, proprio contro la Roma (squadra contro la quale si infortunò), per 39’ nell’ultima giornata di campionato –, ha iniziato la preparazione alla Continassa con tre giorni di anticipo rispetto al resto dei compagni di squadra.