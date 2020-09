I granata disputeranno un'amichevole in famiglia venerdì a Biella - dove svolgono un mini ritiro - tra prima squadra e Primavera. La partita sarà a porte aperte per mille spettatori. Tifosi in coda al botteghino rispettando il distanziamento sociale: ben 200 biglietti acquistati nei primi 20 minuti di vendita. E oggi allenamento a porte aperte