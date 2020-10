Due calciatori dell'Under 18 della Roma sono risultati positivi al Covid-19. Secondo quanto riportato dall'Ansa, i tamponi ai quali sono stati sottoposti i componenti della squadra giovanile giallorossa hanno evidenziato la positività al coronavirus dei due e, di conseguenza, il club ha deciso di annullare tutte le sedute di allenamento in programma nella giornata di oggi a Trigoria, in attesa di un nuovo giro di tamponi che verranno svolti in modalità drive in, ad eccezione dei positivi che li sosterranno in una struttura a parte.