Roma, all'asta le maglie dedicate a Gigi Proietti

Sono partite le prime tre aste delle maglie indossate in Genoa-Roma, con la patch Grazie Mandra', omaggio alla memoria di Gigi Proietti. Il ricavato delle aste verrà devoluto in favore di un’iniziativa che sarà definita nelle prossime settimane di concerto con la famiglia Proietti. Le prime maglie per le quali sarà possibile effettuare la propria offerta sono quelle di: Lorenzo Pellegrini, Pedro e Jordan Veretout.